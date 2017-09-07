Бывший боксёр Рауль Кастанеда застрелен в Мексике

Бывший боксёр Рауль Кастанеда был застрелен в городе Ла-Паса мексиканского штата Баха-Калифорния. Как сообщает испанское издание Sport, 34-летний Кастанеда находился за рулём автомобиля, за которым велась погоня. В его машину были произведены несколько выстрелов. После этого его автомобиль столкнулся с другой машиной. Бывший боксёр был доставлен в больницу, где скончался спустя несколько часов.



Рауль Кастанеда выступал на Олимпиаде-2004 в Афинах, где дошёл до стадии 1/8 финала, на которой уступил россиянину Сергею Казакову. На профи-ринге он провёл 17 боёв, в 15 из которых одержал победы.