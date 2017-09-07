Тренер Макгрегора: мы оказались не готовы к агрессивному Мейвезеру

Тренер Конора Макгрегора по ударной технике Оуэн Родди признался, что команда ирландца оказалась не готовой к агрессивной стратегии Флойда Мейвезера-младшего, бой с которым состоялся 26 августа в Лас-Вегасе.



«Я должен был подумать о возможности такого плана со стороны Мейвезера, и, вероятно, это должно было быть проработано в нашем лагере. Трудно изменить ситуацию по ходу боя, поэтому я немного разочарован в себе, разочарован тем, что не смог предсказать, что он будет идти вперёд.



Я, честно говоря, думал, что Мейвезер будет отсиживаться в защите и работать вторым номером. Он и играл в эту игру в первых пяти раундах. И Конор тогда добивался успеха, но, к сожалению, у меня не было стратегии для его наступательной тактики. Мы извлечём из этого урок», — цитирует Родди BoxingScene.