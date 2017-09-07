Йохан Дюопа проведёт бой против Евгения Орлова

Французский супертяжеловес Йохан Дюопа (35-4, 22 KO) проведёт свой следующий поединок против российского боксёра Евгения Орлова (17-15-1, 13 KO). Встреча этих спортсменов состоится в рамках турнира, запланированного на 16 сентября в Ваасе (Финляндия), сообщает BoxingScene.



В апреле 2016 года Дюопа завоевал титул WBC Silver, одержав победу над Робертом Хелениусом, однако в декабре того же года проиграл нокаутом Александру Поветкину. После поражения от Поветкина он провёл один бой — апреле этого года француз сразился с Давитом Гогишвили, которого победил нокаутом.