Де ла Хойя беспокоится о скорости Альвареса в бою с Головкиным

Генеральный директор промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя, который представляет интересы Сауля Альвареса, надеется, что мексиканец не переусердствует с набором веса после официальной церемонии взвешивания, что может негативно сказаться на его скорости в бою с Геннадием Головкиным, владеющим титулами IBF/IBO/WBA/WBO в среднем весе.



«Меня немного беспокоит его скорость. Его самое большое преимущество в бою с Головкиным — это скорость. Я не хочу, чтобы он набрал слишком много веса после официальной церемонии взвешивания. Посмотрим, как его команда с этим справится. У него новый тренер по физподготовке, посмотрим, как они подстроятся. Скорость Альвареса — большой фактор», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.



Поединок Альварес — Головкин запланирован на 16 сентября в Лас-Вегасе.