Джермелл Чарло: не понимаю, какого чёрта Любин получил бой со мной

14 октября в Бруклине состоится вечер бокса, соглавным событием которого станет бой между чемпионом мира по версии WBC во втором среднем весе Джермеллом Чарло (29-0, 14 КО) и 21-летним претендентом Эрикссоном Любином (18-0, 13 КО). По мнению Чарло, его будущий соперник не заслуживает титульного шанса.

«Перед нами стоит 21-летний парень у которого 18 боёв на профессиональном ринге. На мой взгляд, он не заслуживает боя со мной и вообще титульного боя. Когда мне было 25 лет я отчаянно пытался получить титульный бой. Свой первый титул я не выигрывал до 26 лет. Я не понимаю, какого чёрта Любин получил бой со мной?

Для меня это что-то сложное, я задаю себе вопрос, как так получается? Я бы мог подраться с Котто. Я не бизнесмен, но у меня только одна жизнь, и вместо того, чтобы строить наследие и провести такой бой, я просто теряю время. Если у тебя нет имени, то ты не должен выходить в ринг со мной. Я полагаю, что у меня есть имя, а вот Любина никто не знает. Я чувствую, что я и мой брат сделали сумасшедшую работу, чтобы поднять наши имена, и сейчас мы заслуживаем боёв с большими соперниками", — приводит слова Чарло BoxingScene.