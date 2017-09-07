Головкин: я не отношусь серьёзно к разговорам про P4P

16 сентября в Лас-Вегасе состоится поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. По мнению многих экспертов, победитель этой встречи станет лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории. Тем не менее сам Головкин не придаёт этому значения, отмечая, что не воспринимает всерьёз разговоры о лучшем боксёре P4P.

«Все эти разговоры о P4P — для меня это всё кажется не очень серьёзным. В мире очень много хороших боксёров. Для меня важнее, что последние пять лет я сметаю своих соперников с ринга, то же самое делает и Канело. Я не знаю, кто номер один, два или три. Я знаю, что Канело — особенный боксёр, суперзвезда и национальный герой.

Это для меня важно. Но никак не P4P, ведь мнений много, и разные люди имеют разные предпочтения. Меня же ждёт крупнейший бой, который войдёт в историю бокса», — приводит слова Головкина BoxingScene.