Серроне и Тилл проведут бой на турнире UFC Fight Night 118

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе, выступающий ныне в полусредней весовой категории, Дональд Серроне проведёт следующий поединок 21 октября на турнире UFC Fight Night 118 в Гданьске, сообщает MMA Fighting.

Противостоять 34-летнему американцу будет Дональд Тилл, для которого это будет лишь пятый бой в UFC. Ожидается, что поединок станет главным событием вечера, вместе с тем в самой организации ещё не подтвердили эту информацию.

Серроне предыдущий бой провёл в июле на турнире UFC 214, тогда он уступил Робби Лоулеру. Что касается Тилла, то он выступал совсем недавно — 2 сентября на турнире UFC Fight Night 115 боец одержал верх над Бояном Величковичем.