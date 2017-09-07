Власов нокаутировал Дэйли, защитив интерконтинентальный титул по версии WBA

В Саратове завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок между боксёром первого тяжёлого веса Максимом Власовым (40-2, 23 КО) и канадцем Дэнтоном Дэйли (17-2, 10 КО). На кону боя стоял интерконтинентальный титул по версии WBA, которым владеет россиянин.

Бой продлился 9 раундов, а победу в ней техническим нокаутом одержал хозяин ринга. Власов с первого раунда контролировал ход поединка, не давая противнику шансов на победу. Его удачные атаки в девятой трёхминутке заставили секундантов канадца отказаться от продолжения встречи.

Для Власова это был уже третий бой в этом году, и во всех трёх он одержал досрочные победы.