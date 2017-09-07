Хэй: в идеальном мире в следующем году я проведу бой с Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй продолжает создавать ажиотаж вокруг своего скорого возвращения на ринг, в очередной раз заявив, что в следующем году он будет готов к бою с чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Я верю в то, что смогу хорошо поработать и вновь подняться в рейтинге, чтобы получить нужные бои с нужными соперниками. В первую очередь у меня на радаре Джошуа. Ему предстоит небольшое дельце с Пулевым, но уже в следующем году, в идеальном мире, я могу с ним встретиться. На данном этапе он не хочет боя со мной, так как в предыдущем поединке я проиграл», — приводит слова Хэя Boxingnews24.