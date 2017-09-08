Де ла Хойя: я бы побил Макгрегора за два раунда

Оскар де ла Хойя считает, что Флойд Мейвезер-младший нарочно затягивал бой с Конором Макгрегором, позволив ему продлиться до 10 раундов.



«Я был зол, потому что Мейвезер знает лучше, чем кто-либо: на сегодняшний день он один из лучших боксёров, которые были у нас в последние годы. Ну так возьми и нокаутируй этого парня за два или три раунда. Не таскайся с ним 10 раундов.



Да, я бы побил Макгрегора. И это не продлилось бы больше двух раундов.



Для меня вопросом было, с чего этот бой считался поединком с шансами 50:50. Вот в чём состояла моя критика. Является ли Флойд одним из лучших боксёров, которые у нас были в последние годы? Да. Очевидно, что он не лучший. Я думаю, он входит в топ-10 лучших боксёров всех времён, но не в топ-5», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.