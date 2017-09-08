Хан: Головкина побил Джейкобс, побьёт и Альварес

Британский боксёр Амир Хан считает, что мексиканец Сауль Альварес одержит победу над чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадием Головкиным.



«Последние выступления Головкина были не лучшими, бой с Дэниелом Джейкобсом был очень тяжёлым для него. Многие считают, что он проиграл это бой, и я в их числе. Я дрался с Альваресом и считаю его классным бойцом, он хороший боксёр, который умело двигается по рингу и очень тяжело бьёт.



Когда люди говорят, что Головкин является мощным панчером в этом бою, то я думаю, они могут ошибаться, потому что, на мой взгляд, Альварес также является одним из самых сильных панчеров. Я думаю, что Сауль выиграет по очкам. Он умеет боксировать так же хорошо, как и бить», — цитирует Хана BoxingScene.



Поединок Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.