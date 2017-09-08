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Хан: Головкина побил Джейкобс, побьёт и Альварес

8 сентября 2017, пятница. 10:39 Бокс/ММА

Британский боксёр Амир Хан считает, что мексиканец Сауль Альварес одержит победу над чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадием Головкиным.

«Последние выступления Головкина были не лучшими, бой с Дэниелом Джейкобсом был очень тяжёлым для него. Многие считают, что он проиграл это бой, и я в их числе. Я дрался с Альваресом и считаю его классным бойцом, он хороший боксёр, который умело двигается по рингу и очень тяжело бьёт.

Когда люди говорят, что Головкин является мощным панчером в этом бою, то я думаю, они могут ошибаться, потому что, на мой взгляд, Альварес также является одним из самых сильных панчеров. Я думаю, что Сауль выиграет по очкам. Он умеет боксировать так же хорошо, как и бить», — цитирует Хана BoxingScene.

Поединок Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Амир Хан Геннадий Головкин Сауль Альварес
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