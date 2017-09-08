Орландо Салидо может сразиться с Мигелем Берчельтом

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBC Мигель Берчельт может провести вторую защиту своего титула в поединке с Орландо Салидо в первом квартале 2018 года. Об этом сообщил мексиканский промоутер Фернандо Белтран, который ведёт дела обоих боксёров. Встречу планируется организовать в Калифорнии.



«Это план, который у нас имеется. Мне кажется, что публике будет очень интересен такой бой. Мы знаем, что Салидо значит для мексиканского бокса и чего добился Берчельт, было здорово. Так что если всё будет хорошо, мы, вероятно, увидим этот бой в следующем году в Калифорнии», — цитирует Белтрана ESPN Deportes.