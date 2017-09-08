Сборная России может провести сборы и матчевую встречу с США весной 2018 года

Весной 2018 года сборная России по боксу может провести совместный тренировочный сбор и матчевую встречу с национальной командой США. Об этом рассказал главный тренер сборной РФ Эдуард Кравцов в ходе заседания тренерского совета Федерации бокса России.



«Сейчас мы ведём переговоры о том, чтобы к нам на сбор приехала сборная США. В случае если мы договоримся, то проведём матчевую встречу», — цитирует Кравцова ТАСС.



Под руководством Кравцова сборная неудачно выступила на чемпионате мира 2017 года, состоявшемся недавно в Гамбурге, завоевав одну серебряную и одну бронзовую медали.