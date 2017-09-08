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Усик перевесил Хука

8 сентября 2017, пятница. 19:09 Бокс/ММА

9 сентября в Берлине пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александром Усиком и Марко Хуком. Встреча пройдёт в рамках четвертьфинала Всемирной суперсерии бокса.

В преддверии поединка боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её результатам, украинец оказался тяжелее оппонента. Так, стрелка весов под Усиком показала 90,5 кг, в то время как Хук потянул на 90,2 кг.

Официальную церемонию взвешивания можно посмотреть на канале Всемирной суперсерии бокса в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Усик Марко Хук
Новости. Бокс/ММА
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