Усик перевесил Хука

9 сентября в Берлине пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александром Усиком и Марко Хуком. Встреча пройдёт в рамках четвертьфинала Всемирной суперсерии бокса.

В преддверии поединка боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её результатам, украинец оказался тяжелее оппонента. Так, стрелка весов под Усиком показала 90,5 кг, в то время как Хук потянул на 90,2 кг.

Официальную церемонию взвешивания можно посмотреть на канале Всемирной суперсерии бокса в YouTube.