Влодарчик: готов показать, что я всё ещё лучший в первом тяжёлом весе

21 октября в Нью-Джерси состоится четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса в первом тяжёлом весе между обладателем пояса по версии IBF Муратом Гассиевым (24-0, 17 КО) и бывшим чемпионом мира Кшиштофом Влодарчиком (53-3-1, 37 КО).

Последний поделился ожиданиями от предстоящего боя, заявив, что он всё ещё чувствует себя лучшим боксёром в своём весе.

«Для меня большая честь принять участие в этом турнире и сразиться за трофей имени Мухаммеда Али. Я провёл двухнедельный тренировочный лагерь в горах и теперь возвращаюсь в Варшаву, чтобы продолжить подготовку. Я счастлив, что у меня есть возможность сразиться с таким сильным и молодым чемпионом, как Гассиев. Я готов показать, что я всё ещё лучший в первом тяжёлом весе», — цитирует поляка BoxingScene.