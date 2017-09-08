Рой Джонс провёл открытую тренировку в Челябинской области

Завтра, 9 сентября, в Челябинске состоится вечер профессионального бокса. В преддверии турнира город посетил легендарный боксёр, экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс, сообщает официальный сайт компании RCC Boxing Promotions.

Сегодня он провёл открытую тренировку для юных боксеров в городе Коркино (Челябинская область). Посетил также официальную церемонию взвешивания перед завтрашним турниром. 9 сентября Джонс выступит с концертом в Челябинске и исполнит все свои рэп-хиты в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией RCC Boxing Promotions.

Главным боем турнира станет десятираундовое противостояние в рамках первого лёгкого веса (до 59 кг) между перспективным и не имеющим поражений россиянином Михаилом Алексеевым (10-0, 4 КО) и южноафриканцем, двукратным чемпионом мира в первом лёгком весе по версии IBF и IBO Малкольмом Классеном (33-6-2, 17 КО).

Эпизод появления Роя Джонса на открытой тренировке можно посмотреть на официальной странице RCC Boxing Promotions в «Инстаграме».