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Рунгвисаи оказался немного тяжелее Гонсалеса

9 сентября 2017, суббота. 00:49 Бокс/ММА

9 сентября в калифорнийском городе Карсон состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе Срисакетом Рунгвисаи (43-4-1, 39 КО) и Романом Гонсалесом (46-1, 38 КО).

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её результатам чемпион перевесил претендента. Рунгвисаи показал вес в 52,163, а никарагуанец потянул на 51,936 кг, сообщает BoxingScene.

Это уже будет вторая встреча между Рунгвисаи и Гонсалесом, в первом бою спорная победа была присуждена Рунгвисаи.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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