Паркер: у Хьюи Фьюри отличная команда, уверен, он будет готов к бою со мной

23 сентября в Манчестере состоится поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозефом Паркером и Хьюи Фьюри. За две недели до поединка новозеландец поделился ожиданиями от боя, выразив уверенность в том, что его соперник будет готов наилучшим образом.

«Я чувствую, что собран и сосредоточен как никогда раньше. Я собираюсь драться на территории соперника. Конечно, я буду рад сразиться перед огромной толпой болельщиков, но это будет вызовом.

У Фьюри отличная команда, его тренирует отец и я уверен, что он будет подготовлен к нашему бою. Конечно, то, что он долгое время не выступал не играет ему на руку, но он тренировался и проводил спарринг-сессии, так что ожидаю от него лучшей готовности", — цитирует Паркера BoxingScene.