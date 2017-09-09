Бенавьедес победил Гаврила и стал чемпионом мира по версии WBC

В ночь с 8 на 9 сентября в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между Давидом Бенавьедесом (19-0, 17 КО) и Рональдом Гаврилом (18-2, 14 КО). На кону встречи стоял титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе, который стал вакантным после того, как его бывший обладатель Баду Джек поднялся в полутяжёлый вес.

В ярком и бескомпромиссном бою победу раздельным решением судей одержал Бенавьедес, завоевавший титул в 20 лет. Счёт судейских записок — 117:111, 116:111 и 111:116. Отметим, что в конце поединка Гаврил мог обеспечить себе победу. Румыну удалось послать оппонента в нокдаун, впрочем, Бенавьедес после этого не выглядел потрясённым.