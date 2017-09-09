Бенавьедес: возможно, поединок с Гаврилом станет боем года

Чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе Давид Бенавьедес, прокомментировал победу над Рональдом Гаврилом, которая и позволила ему завоевать титул.

«Я жёстко попадал по нему в последних раундах, и я думал про себя, что этот бой нужно завершать досрочно. Но знаете, в будущем такой подход может сыграть со мной злую шутку. Я вёл себя опрометчиво и получил нокдаун. Да, я встал и мог провести ещё пять раундов, но Гаврил показал, что он жёсткий соперник. Я снимаю перед ним шляпу, мы показали классный поединок, возможно, этот бой даже может получить звание боя года», — цитирует Бенавьедеса BoxingScene.