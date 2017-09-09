Валуев: Усик выйдет в финал суперсерии, где встретится с Влодарчиком

Сегодня, 9 сентября, в Берлине состоится четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса между Александром Усиком и Марко Хуком.

В преддверии боя бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился ожиданиями от него, а также заявил, что украинец пройдёт в финал турнира.

«Марко Хук будет драться на своей территории, но это не спасёт его, потому что Усик будет для него непреодолимым соперником. Может, он что-то планирует, но его успех маловероятен. С учётом того, что встреча пройдёт в Германии, прогнозирую победу Усика по очкам, не нокаутом, но в целом его победа очевидна. Думаю, что в турнире Усик пройдёт в финал, где, возможно, встретится с Влодарчиком», — приводит слова Валуева Xsport.