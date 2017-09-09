Джошуа: если захочу, я размажу бойцов UFC

Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа предостерёг бойцов UFC от желания встретиться с ним, выразив уверенность в лёгкой победе над любым из них.

«Я размажу бойцов UFC, если захочу. Они не могут со мной разговаривать так, как они это делают. Я дам им пощёчину. Да, я не боец UFC и не владею приёмом удушения, но в остальном. Я знаю, как использовать в бою ноги. Знаю, как использовать локти и силу ударов. Единственный недостаток — удушение, но я смогу его нивелировать», — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич уже не раз вызывал Джошуа на поединок.