Х. Фьюри: я нокаутирую Паркера

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри, заявил, что за годы профессиональной карьеры он провёл больше сложных поединков, чем его будущий соперник Джозеф Паркер.

«Если он уже планирует, что будет после боя со мной, то это худшее, что он может делать. Мы оба проводили бои с сильными оппонентами. В моём послужном списке те бойцы, которых другие боксёры обходили стороной. Соперники Паркера были проще, мой послужной список лучше, чем у него.

Я дрался с Андреем Руденко, у которого на тот момент было лишь одно поражение, которое он потерпел от Лукаса Брауна. Он был сильным оппонентом. Люди не замечают, чего я достиг с того времени, потому как я не любитель много говорить.

Сейчас я готов двигаться вперёд. У Паркера никогда не было таких соперников, как я. Не забывайте, мы выступаем в тяжёлом весе, где всё решает один удар. Я нокаутирую Джозефа", — цитирует Хьюи Фьюри Sky Sports.