175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Х. Фьюри: я нокаутирую Паркера

9 сентября 2017, суббота. 12:25 Бокс/ММА

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри, заявил, что за годы профессиональной карьеры он провёл больше сложных поединков, чем его будущий соперник Джозеф Паркер.

«Если он уже планирует, что будет после боя со мной, то это худшее, что он может делать. Мы оба проводили бои с сильными оппонентами. В моём послужном списке те бойцы, которых другие боксёры обходили стороной. Соперники Паркера были проще, мой послужной список лучше, чем у него.

Я дрался с Андреем Руденко, у которого на тот момент было лишь одно поражение, которое он потерпел от Лукаса Брауна. Он был сильным оппонентом. Люди не замечают, чего я достиг с того времени, потому как я не любитель много говорить.

Сейчас я готов двигаться вперёд. У Паркера никогда не было таких соперников, как я. Не забывайте, мы выступаем в тяжёлом весе, где всё решает один удар. Я нокаутирую Джозефа", — цитирует Хьюи Фьюри Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Джозеф Паркер
Новости. Бокс/ММА
9 сентября 2017, суббота
12:25 Х. Фьюри: я нокаутирую Паркера
11:59 Джошуа: если захочу, я размажу бойцов UFC
11:26 Валуев: Усик выйдет в финал суперсерии, где встретится с Влодарчиком
10:47 Бенавьедес: возможно, поединок с Гаврилом станет боем года
10:29 Семья Абдусаламова получит $ 22 млн в результате иска против штата Нью-Йорк
09:44 Стивенсон и Альварес ведут переговоры об организации поединка
09:23 Бенавьедес победил Гаврила и стал чемпионом мира по версии WBC
00:56 Паркер: у Хьюи Фьюри отличная команда, уверен, он будет готов к бою со мной
00:49 Рунгвисаи оказался немного тяжелее Гонсалеса
8 сентября 2017, пятница
23:27 Рой Джонс провёл открытую тренировку в Челябинской области
22:30 Влодарчик: готов показать, что я всё ещё лучший в первом тяжёлом весе
22:01 Официально: Гассиев и Влодарчик проведут бой 21 октября в Бруклине
21:18 Мейвезер-старший: мой сын толком не тренировался перед боем с Макгрегором
20:08 Головкин: если бы нокаутировал Джейкобса, не получил бы боя с Альваресом
19:09 Усик перевесил Хука
18:41 Взвешивание UFC 215: Шевченко оказалась легче Нуньес
17:30 Хорн 25 ноября планирует встретиться с Брэдли Скитом
17:08 Главный поединок турнира UFC 215 между Джонсоном и Боргом отменён
16:54 Сборная России может провести сборы и матчевую встречу с США весной 2018 года
16:18 Ломаченко: начало боя с Хуком будет для Усика тяжёлым
16:09 Летом 2018 года сборная России примет участие в турнире на Кубе
14:34 Де ла Хойя: Альваресу нужно быть осторожным, Головкин — монстр
12:51 Гассиев: Усик — фаворит, но легко с Хуком ему точно не будет
12:01 Бой Мейвезер — Макгрегор установил рекорд продаж в PPV в Великобритании
11:21 Орландо Салидо может сразиться с Мигелем Берчельтом
10:19 Де ла Хойя: я бы побил Макгрегора за два раунда
09:30 Фабиу Мальдонаду хочет сразиться с Денисом Лебедевым по правилам бокса
00:29 Хан: Альварес победит Головкина по очкам
7 сентября 2017, четверг
23:40 Хэй: в идеальном мире в следующем году я проведу бой с Джошуа
23:21 Власов нокаутировал Дэйли, защитив интерконтинентальный титул по версии WBA
22:31 Источник: Гассиев и Влодарчик проведут бой 21 октября в США
21:35 Серроне и Тилл проведут бой на турнире UFC Fight Night 118
20:57 В Golden Boy исключили возможность боя Котто и Майки Гарсии
19:56 Головкин: я не отношусь серьёзно к разговорам про P4P
19:10 Усик — о выходке Хука на дуэли взглядов: он нервничает и горит
18:05 Джермелл Чарло: не понимаю, какого чёрта Любин получил бой со мной
16:09 Де ла Хойя беспокоится о скорости Альвареса в бою с Головкиным
15:05 Кудряшов: в бою Усика с Хуком всё будет зависеть от немецкого боксёра
13:59 Йохан Дюопа проведёт бой против Евгения Орлова
13:29 Тренер Макгрегора: мы оказались не готовы к агрессивному Мейвезеру
13:16 Бывший боксёр Рауль Кастанеда застрелен в Мексике
12:00 «Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей
11:36 Чавес-младший может вернуться на ринг в середине ноября
11:10 Хэй: у меня осталось ещё четыре боя
10:41 Лукас Матиссе может вернуться на ринг не ранее 2018 года
Все новости RSS
Партнерский контент