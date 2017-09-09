Гаврил: я побил Бенавьедеса и хочу получить реванш

В ночь с 8 на 9 сентября в Лас-Вегасе прошёл вечер бокса, главным событием которого стал титульный бой между Давидом Бенавьедесом и Рональдом Гаврилом. Яркое 12-раундовое противостояние завершилось победой первого раздельным решением судей.

После завершения встречи Гаврил заявил, что не считает себя проигравшим и планирует получить реванш.

«Я чувствую, что выиграл бой. Я доминировал. Мне больше нечего сказать, вопросы к судьям. Всё, что я могу сделать — просить реванша», — цитирует Гаврила BoxingScene.