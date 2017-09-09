Тренер Головкина: бой Альвареса с Чавесом придал нам уверенности

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, заявил, что поединок Сауля Альвареса с Хулио Сезаром Чавесом вселил уверенность в его подопечного перед встречей с мексиканцем.

«То, что Геннадий провёл 12 раундов с Джейкобсом — отлично. Он доказал, что способен провести полный бой с топовым боксёром. Если бы он нокаутировал Дэниела, то менеджеры Канело не согласились бы на бой с нами.

А теперь, давайте поговорим о предыдущем поединке Альвареса. Чавес дрался с ним в весе, в котором не проводил боёв 5 лет, он был абсолютно измотан. У меня не вызывает сомнений, что Головкин бы нокаутировал такого Чавеса. Так что, просмотр боя Альвареса с Чавесом придал нам много уверенности", — цитирует Санчеса ESPN.