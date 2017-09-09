Бывший тренер Брэдли: Тим после боя с Проводниковым уже никогда не был прежним

Бывший тренер экс-чемпиона мира Тимоти Брэдли Хоэль Диас поддержал решение американца покинуть профессиональный спорт, а также заявил, что началом конца карьеры Брэдли стал бой с россиянином Русланом Проводниковым.

«Когда я был близок к завершению работы с Брэдли, он уже рассматривал вариант завершения карьеры. Думаю, что сильный отпечаток на нём оставил бой с Русланом Проводниковым. После того боя Тим никогда не был прежним. Его реакция, его тело — всё стало другим. В том бою он действительно получил повреждения, после которых он никогда не был тем боксёром, которого мы знали до боя с Русланом.

Я не думаю, что он завершил карьеру рано. Он заработал приличные деньги, и думаю, он поступил правильно. Многие боксёры не знают, когда следует остановиться, и делают это лишь тогда, когда получают непоправимые травмы. Брэдли этого избежал и покинул спорт в идеальный момент», — цитирует Диаса BoxingScene.

Бой между Брэдли и Проводниковым состоялся в 2013 году, победа в нём была присуждена американцу. После этого он провёл ещё 6 встреч, и лишь в трёх из них одержал победу.