Алексеев победил Классена, Рахимов побил Лопеса

Российский боксёр Михаил Алексеев (11-0, 4 КО) завоевал региональный титул WBA для Восточной Азии во втором полулёгком весе. В десятираундовом поединке Алексеев решением судей победил бывшего чемпиона мира в первом лёгком весе Малкольма Классена (33-7-2, 17 КО). Бой прошёл в Челябинске.

В другом поединке вечера Шавкат Рахимов (12-0, 8 КО) решением судей победил Эмануэля Лопеса (27-7-1, 12 КО). Встреча также проходила в рамках второго полулёгкого веса. Победа принесла Рахимову титул чемпиона мира по версии IBO.