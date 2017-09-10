Усик досрочно победил Хука и вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик победил экс-чемпиона мира Марко Хука. Украинец завершил бой победой техническим нокаутом в десятом раунде. Поединок прошёл в Берлине.

Встреча началась с обмена ударами, но на каждый жёсткий «выстрел» Хука украинец отвечал несколькими своими. Начиная с шестого раунда он наращивал преимущество, пока в десятом раунде не вынудил рефери остановить бой.

Бой стал первым четвертьфиналом Всемирной суперсерии бокса. В полуфинале Усик встретится с победителем поединка чемпиона WBC Майриса Бриедиса и Майка Переса. Их бой пройдёт 30 сентября в Риге.