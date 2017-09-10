Гассиев: Хук не смог выдержать скоростей Усика

Чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев прокомментировал победу украинца Александра Усика над немцем Марко Хуком в рамках Всемирной суперсерии бокса.



«Бой Усик — Хук очень понравился. Оба показали очень хорошее вступление. Было видно, что Хук очень серьёзно готовился и находился в хорошей форме, но по всей видимости пик его возможностей всё-таки пройден. Выдержать скоростей Усика Марко не смог. Ну а Усик был хорош. Передвижение по рингу, смена направлений движения и скорости — просто на высоте. Любому сопернику Александра будет очень непросто», — написал Гассиев в своём «инстаграме».

Благодаря победе Усик вышел в полуфинал турнира, а также защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжёлом весе.