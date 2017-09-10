Усик: Хук бил мне ниже пояса, он мне всё там отбил, и пытался ударить в затылок

Украинский чемпион мира по версии WBO в тяжёлом весе Александр Усик поделился мнением о победе в Берлине над экс-чемпионом мира Марко Хуком. Украинец завершил бой победой техническим нокаутом в десятом раунде.



«Я хочу сказать спасибо организаторам, что сделали такой турнир и возможность объединить пояса за один год. Я рад, что бой закончился именно итак. Он обзывался, толкался, но вы видели, что потом происходило.



Хук бил мне ниже пояса, он мне всё там отбил, он пытался ударить в затылок. Однако, он в ответ ничего не получил, ведь бокс – это вид спорта джентльменов, который зародился в Англии. Я не могу себе позволить делать это.



Есть ли противник, которого бы бы хотел получить в полуфинале? Я не забегаю наперёд. Я буду идти постепенно, сейчас моя ветка — это Бриедис и Перес. Я уже готовлюсь к ним. Пускай из них победит сильнейший, и я встречусь с ним. Я почему-то отдаю предпочтение Бриедису», — цитирует Усика Xsport.ua.

Усик досрочно победил Хука и вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса