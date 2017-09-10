Тренер Усика Ватаманюк: Саша всегда старается выполнять установку по максимуму

Тренер украинского чемпиона мира по версии WBO в тяжёлом весе Александра Усика Сергей Ватаманюк оценил победу своего подопечного над немцем Марко Хуком в рамках World Boxing Super Series.



«Я доволен, потому что Усик победил. Нужно постоянно делать что-то, чтобы развиваться. Мы будем работать ещё упорнее, потому что это был всего лишь первый бой в этом турнире.



Что касается таких скоростей от Саши в начале боя, то просто так ничего не бывает. У нас был свой план, Саша – дисциплинированный и уровневый спортсмен, который всегда старается выполнять установку по максимуму. Вот сегодня мы увидели, как он её выполнил», — приводит комментарий тренера украинское издание Xsport.

Усик досрочно победил Хука и вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса