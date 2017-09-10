Рунгвисаи нокаутировал Гонсалеса, сохранив титул по версии WBC

В калифорнийском Карсоне завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок за титул по версии WBC во втором наилегчайшем весе между Срисакетом Рунгвисаи и экс-обладателем титула Романом Гонсалесом. Встреча носила статус реванша, в марте этого года Срисакет отобрал пояс у Гонсалеса, добыв спорную победу.

Результат второго боя не оставит сомнений у скептиков. Поединок проходил в яркой и бескомпромиссной борьбе, жёсткий обмен ударами привёл к тому, что никарагуанец прозевал одну из атак оппонента, пропустив тяжёлый удар в челюсть в четвёртом раунде, который и стал определяющим. Таким образом, Рунгвисаи досрочно победил, сохранив титул WBC.