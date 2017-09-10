Ковалёв вернётся 25 ноября и встретится с Шабранским

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв (30-2-1, 26 КО) проведёт следующий поединок 25 ноября. Соперником россиянина станет Вячеслав Шабранский (19-1, 16 КО). Встреча пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден», сообщает BoxingScene.

Для Ковалёва это будет первый поединок с момента июньского поражения от Андре Уорда. Что касается Шабранского, то украинец, ныне проживающий в США, предыдущий поединок провёл в августе, досрочно справившись с Тоддом Мэем (10-1-1, 4 КО). Самым серьёзным соперником в послужном списке Шабранского является Саливан Баррера, которому Вячеслав уступил нокаутом в декабре 2016 года.