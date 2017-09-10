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Дус Анжус и Сехудо получили бонус по $ 50 тыс. на турнире UFC 215

10 сентября 2017, воскресенье. 10:21 Бокс/ММА

В ночь с 9 на 10 сентября в Эдмонтоне состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 215. По его завершению промоушн назвал имена спортсменов, которые получат от организации дополнительные бонусы.

Так, Джереми Стивенс и Гилберт Менендес заработают ещё по $ 50 тыс. за лучший бой вечера. Победу в нём единогласным решением судей одержал Стивенс.

Рафаэль дус Анжус, победивший удушающим приёмом Нейла Мэгни, получит чек на ту же сумму за лучшее представление вечера. Ещё $ 50 тыс. за лучшее представление получит Генри Сехудо, который досрочно справился с Уилсоном Рейсом, сообщает Sherdog.

Источник: sherdog.com Сообщить об ошибке
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UFC
Новости. Бокс/ММА
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