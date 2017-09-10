Рунгвисаи: знал, что нокаутирую Гонсалеса

Чемпион мира во втором наилегчайшем весе по версии WBC Срисакет Рунгвисаи, прокомментировал свою победу над Романом Гонсалесом, которого он нокаутировал в четвёртом раунде.

«Я очень тяжело тренировался на протяжении четырёх месяцев. Я дрался для Таиланда, и ему я посвящаю свою победу. К первому бою с Гонсалесом я готовился всего два месяца, в этот раз я посвятил тренировкам четыре месяца, так что я знал, что нокаутирую его», — приводит слова Рунгвисаи BoxingScene.

Встреча между Рунгвисаи и Гонсалесом состоялась в ночь с 9 на 10 сентября в Карсоне (Калифорния, США).