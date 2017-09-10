Шевченко: буду просить реванша с Нуньес

В ночь с 9 на 10 сентября в Эдмонтоне состоялся турнир UFC 215. В главном событии вечера столкнулись чемпионка организации в легчайшем весе Аманда Нуньес и Валентина Шевченко. Бой завершился неоднозначной победой Нуньес, после чего Шевченко заявила о желании провести с соперницей ещё один, уже третий по счёту поединок.

«Я хочу свой титул. Я готова к ещё одному бою с Амандой, потому что я несогласна с решением. Это был мой бой, и если мне нужно будет встретиться с ней ещё раз, то, безусловно, успех будет на моей стороне. Сложно что-то говорить, потому что решение должны принимать в UFC, но я буду просить реванш», — цитирует Шевченко MMAJunkie.