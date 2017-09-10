Нуньес: это была однозначная победа

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес, поделилась впечатлением от боя с Валентиной Шевченко, победу над которой она одержала в ночь с 9 на 10 сентября на турнире UFC 215.

«Я думаю, что Шевченко победила только в четвёртом раунде. Я завоевала однозначную победу, она выиграла лишь в четвёртом раунде. Я хотела пройти пять раундов и доказать, что я лучшая.

Вскоре я перенесу операцию, чтобы поправить здоровье и устранить проблему синусита. Бывает, что из-за этого я не могу спать по ночам. Я должна заботиться о себе, ведь это связано с дыханием. Так что планирую взять паузу в выступлениях и вернуться уже в следующем году», — цитирует слова Нуньес MMAJunkie.