Гонсалес: я был очень потрясён после падения

Бывший чемпион мира во втором наилегчайшем весе по версии WBC Роман Гонсалес, прокомментировал поражение во втором бою с Срисакетом Рунгвисаи, которое он потерпел минувшей ночью на вечере бокса в калифорнийском Карсоне.

«Мы обменивались жёсткими ударами, но он был тяжелее и его удары были тяжелее, чем мои. Я был очень потрясён, когда упал во второй раз, но я думаю, что буду в порядке», — приводит слова никарагуанца BoxingScene.

Гонсалес уступил Рунгвисаи нокаутом, дважды оказавшись на канвасе ринга в четвёртом раунде.