Шабранский: мне хватит сил, чтобы победить Ковалёва

Украинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский поделился ожиданиями от поединка с Сергеем Ковалёвым, который состоится 25 ноября в Нью-Йорке.

«Я ждал такого боя долгое время. Я воспользуюсь этим шансом, чтобы показать всем свои способности и свой уровень. Я с тренером очень много работаю над передвижением в ринге и защитой. Учитывая же ещё и мою мощь, всего этого должно хватить, чтобы нанести поражение такому классному сопернику, как Сергей Ковалёв. Я буду горд представлять в этом бою Украину и США», — цитирует Шабранского BoxingScene.