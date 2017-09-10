Нурмагомедов: Мейвезеру надо было дать добить Макгрегора

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями о недавнем поединке между бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором. По мнению российского бойца, рефери испортил картину боя, слишком рано вмешавшись в ход поединка.

«Меня, честно говоря, больше удивил Мейвезер, чем Макгрегор. Но всё испортил судья. Надо было дать Мейвезеру нормально добить соперника», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ZZlo TV.

Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор провели поединок 26 августа. Победу в нём техническим нокаутом в десятом раунде одержал американец.

Полное интервью Нурмагомедова каналу ZZlo TV можно посмотреть на YouTube.