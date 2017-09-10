Дува: Ковалёв должен напомнить всем, за что его полюбили

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалёва, прокомментировала скорое возвращение на ринг россиянина, дав понять, что ему следует показать яркое выступление.

"«Мэдисон Сквер Гарден» — идеальное место для возвращения Сергея. Это хорошее место для того, чтобы Сергей начал новую главу в своей карьере. Он должен напомнить людям, за что они полюбили «Крашера». Сергей великолепный боец, за которым приятно наблюдать на ринге, и это то, в чём убедятся зрители 25 ноября", — цитирует промоутера BoxingScene.

Ранее стало известно, что Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 25 ноября в Нью-Йорке, где встретится с украинцем Вячеславом Шабранским.