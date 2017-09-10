Лебедев: я жду победителя Всемирной суперсерии

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Super Денис Лебедев прокомментировал старт турнира Всемирной суперсерии бокса, а также рассказал о причинах, побудивших его отказаться от участия в нём.

«Бой закончился немного неожиданно для меня, я всё-таки думал, что состоятся все 12 раундов. Усик показал классный бокс, всё то, чем славится советская школа. Присмотрелся чуть-чуть и уверенно разобрался. Хук? Ничего нового я не увидел. Он был самим собой. Против такого мастера ему не хватает школы, обученности.

Усику не хватает удара, в профессионалах удар важнее, чем техника. Фаворитами турнира считаю Александра, а также Кудряшова и Гассиева.

Почему я не участвую в турнире? Когда была жеребьёвка, у меня умирала мама. Позавчера исполнилось 40 дней, как её нет. Думаю, есть вещи поважнее турниров. Я провёл с ней последние её дни. Хочу вам сказать, что пояс WBA по-прежнему у меня. Так что я жду чемпиона. А ему, кто бы это ни был, скажу: приходите за моим поясом. Если это получится, я буду очень рад", — приводит слова Лебедева «Советский спорт».