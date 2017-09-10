Де ла Хойя: Шабранский готов ко встрече с топовыми соперниками

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя прокомментировал организацию поединка между бывшим чемпионом мира в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым и своим подопечным Вячеславом Шабранским, заявив, что украинец готов к соперникам топ-уровня.

«Шабранский возвращается, и он покажет, что готов сделать всё, чтобы попасть в элиту полутяжёлого веса. Он готов к соперникам уровня Ковалёва. На ринге он сильнее и умнее многих, и он продемонстрирует своё мастерство и талант, столкнувшись с Сергеем. Мы рады сотрудничать с Кэти Дува и её компанией. Уверены, что организованное нами событие получится захватывающим», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.

Ранее стало известно, что Сергей Ковалёв и Вячеслав Шабранский проведут поединок 25 ноября.