Шевченко: не понимаю, за что судьи отдали победу Нуньес, за два тейкдауна?

Боец UFC Валентина Шевченко прокомментировал поражение в титульном бою от Аманды Нуньес, которое она потерпела на турнире UFC 215.

«Я действительно не понимаю, почему победа была присуждена Нуньес. Ей отдали победу за два тейкдауна в пяти раундах? Посмотрите на её лицо, её нос красный после моих ударов, я не понимаю, почему она всё ещё чемпионка. Определённо, я выиграю следующий бой. Я победила и сегодня, и я не могу согласиться с решением судей, которые отдали победу Нуньес», — цитирует Шевченко Daily Mail.

Шевченко уступила Нуньес раздельным решением судей.