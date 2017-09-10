Нуньес: отношусь к Шевченко без ненависти

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес сообщила, что не испытывает ненависти к своей сопернице по UFC 215 Валентине Шевченко. В то же время Нуньес отметила определённую неприязнь к словам украинки. Нуньес победила Шевченко раздельным решением судей.

«Я не хочу слушать эту девчонку, хочу, чтобы она заткнулась. Не имею ничего личного против неё, но думаю, она и её характер многое изменили. В одном интервью она говорит одно, в другом — другое.

Нам не нужно ненавидеть друг друга, и я отношусь к ней без ненависти. Мне нечего сказать ей", — приводит слова Нуньес MMA Fighting.