Гэтж: Макгрегор не может драться уставшим, потому, что не занимался борьбой

Боец MMA Джастин Гэтж считает, что чемпиону UFC в лёгком весе Конору Макгрегору не хватает занятий борьбой для выработки выносливости.

«Он не может драться, когда сильно устаёт, потому, что никогда не занимался грэпплингом. Надо учиться драться, когда всё по-настоящему плохо. Надо снова и снова оказываться в таком положении, чтобы научиться хорошо выступать в таком состоянии. То, что он никогда не занимался борьбой, не идёт ему на пользу, когда он устаёт и начинает сомневаться в себе», — приводит слова Гэтжа MMA Fighting.