Фьюри намерен вернуться в бокс после завершения разбирательств с UKAD

29-летний британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри собирается вернуться в профессиональный бокс после того, как его разбирательства с Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD) будут завершены.



«Я верну свою боксёрскую лицензию и после этого продолжу выступления. Подробности должны стать известны в следующем месяце», — приводит слова Фьюри The Sun.



Два года назад Фьюри попал под подозрение в применении запрещённых веществ — стероидов, что привело к его временному отстранению от соревнований. Позднее, в сентябре 2016-го, он сдал положительный тест на кокаин. Летом 2017 года Тайсон объявил, что намерен завершить карьеру. Слушания по его делу запланированы на октябрь.