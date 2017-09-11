Экс-футболист «Кристал Пэлас» и «Норвича» Маккензи завершил карьеру боксёра

Бывший футболист Леон Маккензи, поигравший за множество английских клубов, завершил карьеру профессионального боксёра после 11 проведённых боёв. Последний поединок 39-летний спортсмен провёл в минувшую субботу и потерпел в нём поражение — бой за титул чемпиона Великобритании в суперсреднем весе против Марчелло Ренды был остановлен в 9-м раунде.



«Мой разум и сердце хотели бы продолжать боксировать, но тело этого не позволяет и не оставляет выбора. В субботу я отдал на ринге все силы, но усталость дала о себе знать. В последних нескольких боях я чувствовал, что нахожусь на пороге 40-летия», — приводит слова Маккензи BBC.

На протяжении своей 18-летней футбольной карьеры Маккензи защищал цвета 9 клубов, самыми известными из которых были «Кристал Пэлас» и «Норвич Сити». Завершив карьеру в январе 2103 года, в июне Маккензи провёл первый поединок на боксёрском ринге.