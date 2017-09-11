Орландо Салидо намерен вернуться на ринг в ноябре

Экс-чемпион мира Орландо Салидо сообщил, что намерен вернуться на ринг в ноябре текущего года. На данный момент у него пока нет соперника на следующий поединок.



«Я просто жду боя, знаю, что дерусь в ноябре. Не знаю, кто будет моим соперником, но я вернусь на ринг», — цитирует Салидо BoxingScene.



Свой последний бой Салидо провёл 27 мая в Мексике против Аристидеса Переса, над которым одержал досрочную победу в седьмом раунде. Долгое время ходили слухи о тои, что Салидо летом может проваести матч-реванш с Василием Ломаченко, но командам боксёров так и не удалось договориться о бое.