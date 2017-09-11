Кунченко: чтобы сохранить свой рекорд безупречным, я много работаю

Действующий чемпион M-1 Challenge в полусреднем весе Алексей Кунченко (17-0), не знающий поражений, намерен сохранить безупречным свой рекорд в бою с Сергеем Романовым, запланированном на 27 октября в рамках турнира M-1 Challenge 84.



«Об этом я думаю всегда, каждый свой бой. И я не раз уже говорил, что это немного напрягает, поскольку не хочется портить свой рекорд. Но для того чтобы он оставался неиспорченным, я очень много работаю. Собираюсь в этом бою сделать 17-0 и дальше также идти без поражений.



Особо свои планы пока раскрывать не буду, посмотрим. Пока я буду готовиться дома. Спарринг-партнёров уже себе подобрал, но пока с парнями не общался, думаю, что они мне не откажут. Свои карты я вам сейчас раскрывать не буду», — цитирует Кунченко Mixfight.